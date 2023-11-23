نقل أشخاص إلى مستشفى بعد عملية طعن في دبلن

نُقل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال إلى المستشفى، اليوم الخميس، حسبما ذكرت الشرطة الإيرلندية، إثر تقارير إعلامية تحدثت عن حادثة طعن أمام مدرسة في وسط العاصمة دبلن.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول ساحة «بارنل» في العاصمة الإيرلندية، لكنها لا تشتبه بدافع إرهابي للهجوم.

وذكرت وسائل إعلام إيرلندية أن الاشتباه يدور حول عملية طعن.

وأعلن رئيس الوزراء ليو فاردكار عن توقيف مشتبه به، فيما قالت الشرطة إنها «تتبع خطا محددا من التحقيق».

وأضافت الشرطة، في بيان، أنها «لا تبحث عن أي شخص في الوقت الحالي».

وأوضحت «نُقل خمسة مصابين إلى مستشفيات مختلفة في منطقة دبلن»، مؤكدة أن «من بين المصابين رجل وامرأة بالغان وثلاثة أطفال صغار».

وأشار، في البيان، إلى أن طفلة أصيبت بجروح بالغة، فيما يُعالج الطفلان الآخران من جروح أقل خطورة.

وأكد البيان أن الشرطة «تحقق في جميع الاحتمالات» بشأن ما وصفته بأنه «حادث خطير يتعلق بالنظام العام».

وتتواصل الشرطة مع أهالي الأطفال الثلاثة.

وقال فاردكار إنه يشعر بالصدمة إزاء الحادثة التي وقعت أمام مدرسة ابتدائية بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضاف، في بيان، أن«أجهزة الطوارئ استجابت بسرعة ووصلت إلى مكان الحادثة خلال دقائق وأشكرهم على ذلك».