الجمعة 24 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تدلي ببيانات عن جبهات القتال

جندي أوكراني يستعد لإطلاق قذيفة
23 نوفمبر 2023 22:18

أدلت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، ببيانات حول جبهات القتال في مناطق مختلفة ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
وأعلن مسؤولون أوكرانيون الخميس مقتل خمسة أشخاص على الأقل في عمليات قصف على جنوب أوكرانيا وشرقها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتتعرض بلدات ومدن أوكرانية قريبة من خطوط المواجهة إلى قصف مدفعي.
وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم على "تشيرنوبايفكا" في منطقة خيرسون بجنوب البلاد اليوم الخميس.
ونشر يرماك صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لمبنى مدمر وبركة من الدماء قال إنها التقطت في أعقاب القصف.
وقال وزير الداخلية إيغور كليمينكو، إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا ودمر 60 مبنى.
من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أنه يواصل القتال على ضفاف نهر دنيبرو، وهو خط المواجهة الفعلي في منطقة خيرسون، لحماية البلدات الأوكرانية من نيران المدفعية.
وقال إيغور موروز حاكم منطقة دونيتسك (شرق)، اليوم الخميس، إن شخصين آخرين قتلا جراء قصف على المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات مالية لأوكرانيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
جبهات القتال
منطقة خيرسون
قصف جوي
آخر الأخبار
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
اليوم 10:54
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
الرياضة
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
اليوم 10:38
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
الرياضة
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
اليوم 10:28
دخان أثناء اختبار التشغيل في مركز جويانا للفضاء في غيانا الفرنسية.
الترفيه
"أريان 6" يجتاز اختباراً حاسماً قبل إطلاقه
اليوم 10:18
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
اليوم 10:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©