أوكرانيا تدلي ببيانات عن جبهات القتال

أدلت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، ببيانات حول جبهات القتال في مناطق مختلفة ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وأعلن مسؤولون أوكرانيون الخميس مقتل خمسة أشخاص على الأقل في عمليات قصف على جنوب أوكرانيا وشرقها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتتعرض بلدات ومدن أوكرانية قريبة من خطوط المواجهة إلى قصف مدفعي.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم على "تشيرنوبايفكا" في منطقة خيرسون بجنوب البلاد اليوم الخميس.

ونشر يرماك صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لمبنى مدمر وبركة من الدماء قال إنها التقطت في أعقاب القصف.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمينكو، إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا ودمر 60 مبنى.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني أنه يواصل القتال على ضفاف نهر دنيبرو، وهو خط المواجهة الفعلي في منطقة خيرسون، لحماية البلدات الأوكرانية من نيران المدفعية.

وقال إيغور موروز حاكم منطقة دونيتسك (شرق)، اليوم الخميس، إن شخصين آخرين قتلا جراء قصف على المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.