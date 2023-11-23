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إجلاء 190 من «الشفاء» إلى مستشفيات جنوب غزة

غرفة عمليات مؤقتة في مستشفى الشفاء (رويترز)
24 نوفمبر 2023 01:27

غزة (الاتحاد)

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إجلاء 190 جريحاً، ومريضاً، ومرافقيهم، وعدد من الطواقم الطبية من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة، موضحاً أنه لا يزال العديد من الجرحى ومرافقيهم في المستشفى.
وأوضح، في بيان، أن عملية النقل استغرقت نحو 20 ساعة، حيث تم عرقلة القافلة، وإخضاعها للتفتيش الدقيق أثناء مرورها من الحاجز الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها الأمر الذي عرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة وقف التنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية بشأن إجلاء المصابين والطواقم الطبية من المستشفيات، وذلك بعد اعتقال إسرائيل مدير مستشفى الشفاء.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريحات متلفزة، أن «الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن اعتقال الطواقم الطبية الفلسطينية في عمليات إخلاء مستشفى الشفاء في غزة»، وطالب المنظمة الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة.

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