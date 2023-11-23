«معابر غزة»: اليوم بدء عودة العالقين في مصر

غزة (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة أن السلطات المصرية أبلغتها ببدء عودة الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري إلى القطاع عبر معبر رفح بدءاً من اليوم الجمعة.

وأكدت السفارة الفلسطينية لدى مصر، في بيان، أن بوسع الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء والراغبين في العودة طوعياً إلى غزة الرجوع إلى القطاع بدءاً من الجمعة.

وأضافت السفارة أن السلطات المصرية أكدت أيضاً على أنه سيُسْمَح بعودة باقي العالقين الموجودين في القاهرة وبقية محافظات مصر طوعياً بداية من يوم غد السبت.

وفي سياق آخر، عبرت شاحنتا وقود محملتين بمئات آلاف اللترات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ليرتفع الإجمالي إلى 17 شاحنة منذ بدء السماح بدخول الوقود للقطاع، كما عبرت 10 سيارات إسعاف من المعبر متجهة إلى القطاع لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية.