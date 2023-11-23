الجمعة 24 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هجمات جديدة تستهدف قوات أميركية في العراق وسوريا

آليات عسكرية للجيش الأميركي في قاعدة "عين الأسد" في العراق
23 نوفمبر 2023 22:29

تعرضت القوات الأميركية والتحالف الدولي إلى هجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيّرة وصواريخ، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي اليوم الخميس.
وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط أنها نفذت "ضربات دقيقة" على موقعين في العراق، رداً على الهجمات المتكررة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
وأسفرت الغارات الأميركية عن مقتل ثمانية مقاتلين.
هاجمت طائرات مسيّرة، أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس "قوات أميركية ومن التحالف" متمركزة في قاعدة عسكرية في مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان بشمال العراق، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أميركي.
وأضاف أن الهجومين لم يتسببا "بسقوط ضحايا أو أضرار في البنية التحتية".
كما أطلقت، اليوم الخميس، عدة طائرات مسيّرة على القوات الأميركية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار غرب العراق، دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار، بحسب المسؤول العسكري الأميركي.
والخميس أيضاً، استهدفت "عدة صواريخ" قاعدة في شرق سوريا تتمركز فيها قوات من الجيش الأميركي والتحالف الدولي، دون وقوع إصابات أو أضرار، بحسب المصدر نفسه.
في المجمل، سجلت واشنطن 72 هجوماً منذ 17 أكتوبر، بحسب حصيلة محدثة قدمها المسؤول العسكري الأميركي.
وأدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى إصابة حوالي ستين عسكرياً أميركياً، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).

أخبار ذات صلة
مسيّرتان تستهدفان قاعدة «عين الأسد» مجدداً بالعراق
إطلاق صواريخ على قاعدة عراقية تستضيف قوات أميركية
المصدر: آ ف ب
قوات أميركية
قاعدة عين الأسد
آخر الأخبار
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
اليوم 10:54
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
الرياضة
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
اليوم 10:38
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
الرياضة
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
اليوم 10:28
دخان أثناء اختبار التشغيل في مركز جويانا للفضاء في غيانا الفرنسية.
الترفيه
"أريان 6" يجتاز اختباراً حاسماً قبل إطلاقه
اليوم 10:18
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
اليوم 10:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©