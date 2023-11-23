هجمات جديدة تستهدف قوات أميركية في العراق وسوريا

تعرضت القوات الأميركية والتحالف الدولي إلى هجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيّرة وصواريخ، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي اليوم الخميس.

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط أنها نفذت "ضربات دقيقة" على موقعين في العراق، رداً على الهجمات المتكررة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا.

وأسفرت الغارات الأميركية عن مقتل ثمانية مقاتلين.

هاجمت طائرات مسيّرة، أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس "قوات أميركية ومن التحالف" متمركزة في قاعدة عسكرية في مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان بشمال العراق، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أميركي.

وأضاف أن الهجومين لم يتسببا "بسقوط ضحايا أو أضرار في البنية التحتية".

كما أطلقت، اليوم الخميس، عدة طائرات مسيّرة على القوات الأميركية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار غرب العراق، دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار، بحسب المسؤول العسكري الأميركي.

والخميس أيضاً، استهدفت "عدة صواريخ" قاعدة في شرق سوريا تتمركز فيها قوات من الجيش الأميركي والتحالف الدولي، دون وقوع إصابات أو أضرار، بحسب المصدر نفسه.

في المجمل، سجلت واشنطن 72 هجوماً منذ 17 أكتوبر، بحسب حصيلة محدثة قدمها المسؤول العسكري الأميركي.

وأدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى إصابة حوالي ستين عسكرياً أميركياً، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).