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قيرغيزستان تدعو لـ«حل الدولتين»

فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (رويترز)
24 نوفمبر 2023 01:27

مينسك (وكالات)

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قال رئيس قيرغيزستان صدر جباروف، أمس، إن بلاده تراقب الوضع في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في غزة بقلق عميق، داعياً إلى تطبيق «حل الدولتين» لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع العادي لمجلس الأمن الجماعي للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الذي عقد في العاصمة البيلاروسية مينسك. وأشار إلى أن الوضع الجيوسياسي في العالم أصبح «معقداً ومتناقضاً» بشكل متزايد. وأضاف جباروف أنهم يؤيدون الحل السلمي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس مبدأ «حل الدولتين».
وذكر أنهم يراقبون الوضع في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في غزة بـ«قلق عميق». وقال: «ندعو الأطراف إلى اتخاذ تدابير شاملة لمنع الخسائر في الأرواح والعنف ضد المدنيين، وإنهاء الأعمال العدائية في أقرب وقت ممكن، والبدء فوراً في عملية التفاوض».

قيرغيزستان
حل الدولتين
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
فلسطين
إسرائيل
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قطاع غزة
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