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حصيلة جديدة لضحايا الأمطار الغزيرة في الدومينيكان

رجال الإنقاذ يبحثون عن الأشخاص المحاصرين بعد هطول أمطار غزيرة في الدومينيكان
24 نوفمبر 2023 07:50

قتل 30 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة شهدتها جمهورية الدومينيكان قبل أسبوع حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

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وقال مركز عمليات الطوارئ "بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في المناطق الحضرية والريفية وانهيار الجسور، فَقدَ نحو ثلاثين شخصا حياتهم".
في العاصمة سانتو دومينغو انهار جدار على مركبات عدة ما أسفر عن تسعة قتلى.
كما أدت الأمطار إلى تشريد 7060 شخصا فيما وضع 2591 آخرين تحت الرعاية.
وهذه الأمطار هي الأكثر غزارة "التي تسجل على الإطلاق في جمهورية الدومينيكان" وفق مركز عمليات الطوارئ. 
وأجلي نحو 13 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر، استنادا إلى المركز.
وأعلنت حكومة الدومينيكان الاثنين الحداد الوطني ثلاثة أيام تكريما للضحايا.

المصدر: وكالات
الأمطار الغزيرة
الدومينيكان
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