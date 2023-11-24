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سائقو القطارات في ألمانيا يعتزمون تنظيم إضرابات

سائقو القطارات في ألمانيا يعتزمون تنظيم إضرابات
24 نوفمبر 2023 17:00

 أعلنت نقابة سائقي القطارات الألمان (جي دي إل) في برلين اليوم الجمعة عن فشل جولة المحادثات الثانية الخاصة بالأجور مع شركة السكك الحديدية دويتشه بان. وأعلنت النقابة في الوقت نفسه اعتزامها تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة لدى الشركة المملوكة للدولة.

وقال رئيس النقابة كلاوس فيزيلسكي إنه لم يتم التوصل في الوقت الراهن إلى حلول توافقية مع جانب أرباب العمل، وأعلن عن اعتزام النقابة الإضراب مجددا، غير أنه لم يحدد مبدئيا مواعيد دقيقة للإضرابات الجديدة.

ولا تزال النقابة تجري اقتراعا بين كل أعضائها على إتاحة إمكانية القيام بإضرابات مفتوحة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج هذا التصويت في نهاية ديسمبر المقبل. وفي حال أسفر هذا التصويت عن موافقة 75% من أعضاء نقابة (جي دي إل) على القيام بإضرابات غير محددة بمدة زمنية، من الممكن للنقابة في هذه الحالة أن تستخدم وسيلة الضغط هذه في نزاعها مع دويتشه بان حول الأجور.

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إضراب عمال قطاعي الجملة والتجزئة في ألمانيا

تجدر الإشارة إلى أن النقابة كانت نظمت إضرابا تحذيريا لمدة 20 ساعة قبل أسبوع الأمر الذي أصاب قطاعات كبيرة من حركة النقل بالسكك الحديدية بالشلل في كل أنحاء ألمانيا حيث تسبب هذا الإضراب في إلغاء ما يزيد عن 80% من رحلات المسافات البعيدة التي كانت مقررة، وكانت تأثيرات الإضراب أكثر وضوحا في حركة القطارات الإقليمية.

يذكر أن من بين الأمور التي تطالب بها النقابة في مفاوضات الأجور صرف زيادة بقيمة 555 يورو في الشهر للعاملين بالإضافة إلى علاوة تضخم بقيمة تصل إلى 3000 يورو.

وثمة نقطة خلافية تتمثل في مطالبة النقابة بتقليل وقت العمل من 38 إلى 35 ساعة لعمال المناوبة مع بقاء الأجر عند نفس قيمته.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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