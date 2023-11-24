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الجامعة العربية تدين تصريحات السياسي الهولندي فيلدرز

شعار جامعة الدول العربية
24 نوفمبر 2023 18:13

قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، إن التصريحات المتطرفة التي أطلقها مؤخراً السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز تجاه القضية الفلسطينية والمملكة الأردنية تُعبر عن تصورات وأوهام عنصرية عفا عليها الزمن، فضلاً عما تعكسه من جهل بطبيعة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتاريخه، والإجماع العالمي حول سبل تسويته في إطار حل الدولتين. 
وأوضح رشدي أن مثل هذه التصريحات تُسهم في إفساد العلاقات بين الشعوب، ويزيد من مستويات الكراهية والتطرف. 
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن كافة المؤمنين بقيم التعايش والإنسانية عليهم إدانة مثل هذه المواقف العنصرية.  
وخرج مئات الأشخاص إلى شوارع هولندا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، احتجاجاً على الفوز الحاسم الذي أحرزه السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز في الانتخابات البرلمانية، فيما دعت منظمات إلى تنظيم مسيرة حاشدة في أمستردام.  
احتشد مئات الأشخاص في ساحة "دام" بوسط أمستردام، مساء أمس الخميس، ليعربوا عن معارضتهم للتمييز العنصري والإسلاموفوبيا "رهاب الإسلام". 

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المصدر: د ب أ
جامعة الدول العربية
خيرت فيلدرز
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