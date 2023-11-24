الصين توجه نداء إلى الدول الأوروبية

وجهت الصين، اليوم الجمعة، نداء إلى الدول الأوروبية من أجل حثها على استمرار التعاون الاقتصادي وفي مجال الاستثمار مع بكين.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بكين مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، إن أوروبا يجب ألا تخشي من التعاون مع الصين بسبب المنافسة.وردا على سؤال عن موقف الصين من علاقاتها مع أوروبا، قال وانغ "موقف الصين واضح، سنلتزم بدعمنا للاستقلال الاستراتيجي لأوروبا".

والتقت كورونا، في بكين في وقت سابق، برئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وناقشت معه مجموعة من الملفات منها إعادة توازن العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضح وانغ "سنستمع إلى مطالب الشركات الأوروبية ونحل مشكلات المستثمرين الأجانب في الصين بجدية".

وأكد وانغ "بالطبع، سيكون هناك تنافس في التعاون ولكن لا يجب أن نخشى من التعاون بسبب التنافس. إن أكبر خطر يجب علينا التخلص منه هو الغموض الذي جاء به تسييس كل شيء"، مضيفا أن الاعتمادية التي يجب الحد منها سريعا هي التي تنطوي على سياسات الحماية.

وأضاف أن بلاده تحافظ على علاقات ودية طبيعية مع جميع الدول ومنها فرنسا.

وتابع قائلا "نعتقد أنه باستمرار التعاون بين الصين وأوروبا فلن يكون هناك مواجهات بين طرفين ولا انقسامات عالمية ولا حرب باردة جديدة".

وقال وانغ أيضا إنه يأمل في تعميق أطر التعاون التقليدية مع فرنسا منها الطاقة النووية المدنية والفضاء واستكشاف مجالات أخرى مثل التعليم والبحث العلمي.