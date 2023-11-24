السبت 25 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصومال ينضم إلى السوق المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
24 نوفمبر 2023 22:20

وافق التكتل التجاري لمجموعة شرق أفريقيا، اليوم الجمعة، على انضمام الصومال ليكون ثامن الأعضاء بالمجموعة، في خطوة تأمل السلطات الصومالية ورجال الأعمال في أن تعزز اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب.
تأسست السوق المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا في 2010 ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء مجتمعة نحو 300 مليون نسمة. والدول الأعضاء هي بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا.
وقال داود عويس وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، في منشور على منصة إكس "انضم الصومال رسميا إلى مجموعة شرق أفريقيا ليعزز العلاقات ويفتح أبوابا جديدة للتقدم والشراكة".
وبانضمام العضو الجديد، توسّع المجموعة سوقها وتكتسب ساحلا جديدا طوله أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر يُحتمل أن تُكتشف فيه موارد في البحر مثل النفط والغاز.
وفي المقابل، يمثل عدد السكان الضخم في التكتل، واتحاد الجمارك الحالي والسوق المشتركة عوامل جذب للمستثمرين وهو ما يمكن للصومال أين يستفيد منه الآن.

أخبار ذات صلة
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في الصومال
بعد سنوات من الجفاف.. عشرات القتلى بفيضانات في الصومال
المصدر: وكالات
الصومال
شرق أفريقيا
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
اليوم 18:32
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً للجمهور
اليوم 18:02
وحدة من الجيش المالي
الأخبار العالمية
مالي تردّ على تصريح حول سيطرة إرهابيين على معسكر
اليوم 21:46
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
الرياضة
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
اليوم 21:42
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
اليوم 21:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©