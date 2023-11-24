زيمبابوي تتخذ إجراءات تقييدية مع تفشي الكوليرا

بدأت حكومة زيمبابوي تقييد التجمعات العامة ومنع بيع الطعام مع متابعة عمليات الدفن في جميع المناطق المتضررة من الكوليرا، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة هذا الأسبوع.

تزايدت الحالات الجديدة للإصابة بالكوليرا في الدولة، الواقعة في الجنوب الأفريقي، ثلاث مرات من 437 إلى 1259 هذا الأسبوع، في أكبر قفزة منذ أحدث انتشار للمرض الذي ينتقل عن طريق المياه والذي بدأ في فبراير الماضي. وآثار هذا الارتفاع في الحالات حالة من الذعر في زيمبابوي التي لقي فيها أكثر من أربعة آلاف شخص حتفهم بسبب الكوليرا في 2008.

تعقيم مركز لاستقبال مرضى الكوليرا في زيمبابوي

وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت حتى الآن 155 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا من بين 8787 حالة إصابة. وأعلنت السلطات، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في العاصمة هاراري التي سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة.

وسجلت ضاحية، ذات دخل منخفض في اهاراري، سبع حالات وفاة من بين 13 حالة وفاة بسبب الكوليرا سجلتها العاصمة.

وكان عدد من السكان قد حفروا آبارا غير عميقة لتلبية احتياجاتهم المنزلية من المياه.

ووزعت بلدية هاراري أقراصا لمعالجة المياه على السكان في إطار جهود مكافحة المرض الذي يصيب بالإسهال.