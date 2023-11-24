بوتين يدعو الروس لتطوير برامج ذكاء اصطناعي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الروس إلى تطوير أدوات ذكاء اصطناعي خاصة ببلادهم.

وقال إن روسيا بحاجة إلى استخدام أدواتها الخاصة لمنافسة روبوتات الدردشة الغربية "المتحيزة".

احتدم السباق لتطوير برامج تعمل بالذكاء الاصطناعي منذ إطلاق روبوت الدردشة التوليدي "تشات جي بي تي" العام الماضي، ما دفع روسيا والصين إلى إنفاق مليارات لمنافسة السيطرة الأميركية في هذا المجال.

وقال بوتين، في مؤتمر للذكاء الاصطناعي في العاصمة الروسية موسكو "أعتقد أنكم على دراية جيدة بأن بعض محركات البحث الغربية، وكذلك بعض النماذج التوليدية، غالبا ما تعمل بطريقة انتقائية ومتحيزة إلى حد كبير".

وأضاف "هم لا يأخذون بعين الاعتبار الثقافة الروسية، وأحيانا يتجاهلونها ويلغونها بكل بساطة... العديد من الأنظمة الحديثة يتم تدريبها بالاستناد إلى بيانات غربية وموجهة للسوق الغربية".

وحذر الرئيس الروسي من أن "الهيمنة الاحتكارية لهذه الابتكارات الأجنبية في روسيا أمر غير مقبول وخطير ومرفوض"، داعيا روسيا إلى أن تكون "في الطليعة" في هذا المجال.

وسبق أن دعا بوتين مراراً إلى إنهاء الاعتماد على التكنولوجيا الغربية في روسيا. وفي سبتمبر، أمر الحكومة بتخصيص أموال لتطوير حواسيب عملاقة وأبحاث تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وأثار نجاح "تشات جي بي تي" حماسة شركات التكنولوجيا الكبرى لولوج هذا المجال، حيث سارعت شركة "غوغل" إلى إطلاق برنامج دردشة خاص بها وقام مستثمرون بتخصيص تمويلات لجميع أنواع برامج الذكاء الاصطناعي.