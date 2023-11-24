بعد سنوات من الجفاف.. عشرات القتلى بفيضانات في الصومال

ارتفعت محصلة قتلى الفيضانات في الصومال بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة لتصل إلى 55 شخصاً، من بينهم 14 طفلا، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الجمعة.

وأضاف المكتب أن ما يقرب من 700 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من ارتفاع منسوب المياه في البلاد، التي خيّم عليها الجفاف لسنوات.

وقدر المكتب عدد المتضررين بشكل مباشر بنحو 1,7 مليون شخص، وقال إنه يمكن ملاحظة ارتفاع حاد في حالات الكوليرا في المناطق المغمورة بالمياه حاليا.

وتضرر مئات الآلاف من الأشخاص في الأجزاء الشمالية والشرقية من كينيا، جارة الصومال إلى الجنوب.