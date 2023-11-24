سلوفاكيا تدعو إلى مفاوضات سلام في أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الجمعة، إلى إطلاق مفاوضات سلام في أوكرانيا، معتبرا أن الأزمة الحالية "قد تستمر حتى عام 2030".

تولى فيكو، وهو سياسي شعبوي يساري، رئاسة الوزراء بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية سبتمبر.

ووعد، خلال حملته الانتخابية، بوقف برامج المساعدات العسكرية التي تقدمها بلاده إلى أوكرانيا.

وصرّح للصحافيين في العاصمة براغ بعد اجتماعه مع نظيره التشيكي بيتر فيالا "نحن في وضع قد يستمر حتى عام 2029 أو 2030"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.

وأضاف "من الأفضل أن تمضي عشر سنوات في المفاوضات في ظل سلام أو وقف لإطلاق النار، بدلا من الجلوس على طاولة المفاوضات بعد مضي عشر سنوات مع مقتل 500 أو 600 ألف آخرين".

وعرقلت حكومة فيكو الائتلافية، التي تضم وزراء من أقصى اليمين، برنامج أعدته الحكومة السابقة لمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40,3 مليون يورو.

جمهورية التشيك وسلوفاكيا حليفتان وتتمتعان بعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشكلتا دولة واحدة حتى التقسيم السلمي لتشيكوسلوفاكيا عام 1993.

ويستضيف البلدان آلاف اللاجئين الأوكرانيين، لكنهما منقسمان حاليا بشأن المساعدات العسكرية التي تدعمها براغ وترفضها براتيسلافا.

من جانبه، قال بيتر فيالا بشأن تقديم الدعم العسكري "أنا مقتنع أن هذا منطقي، لأن أوكرانيا تحتاج إلى المساعدة".

ورغم رفضه الفكرة، أكد روبرت فيكو أنه لن يعارض مواصلة دول أخرى مساعدة أوكرانيا عسكريا.

وقال "إذا قررت جمهورية التشيك أو أي دولة أخرى في العالم أو في أوروبا تقديم المساعدة لأوكرانيا، فلن ندين أحدا".