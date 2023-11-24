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قادة كندا والاتحاد الأوروبي يجددون دعمهم لأوكرانيا

ترودو (في الوسط) محاطا برئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية
25 نوفمبر 2023 01:04

أكد قادة كندا والاتحاد الأوروبي، خلال قمة عُقدت الجمعة، دعمهم القوي لأوكرانيا في أزمتها الحالية، مع إعلان أوتاوا عن مساعدات عسكرية جديدة لها.
وقال الجانبان، في بيان أثناء اجتماعهما في نيوفاوندلاند على الساحل الشرقي لكندا "سنقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر".
وأكدوا أنهم "سيعملون على تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية والدفاعية الفورية وضمان حصولها على الالتزامات الأمنية طويلة المدى اللازمة".
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحافي أن بلاده ستعزز المساعدات لأوكرانيا من خلال منحها 11 ألف بندقية هجومية وتسعة ملايين طلقة ذخيرة.
منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022، تعهدت كندا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,4 مليار دولار كندي (1,8 مليار دولار أميركي).
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "نحن مستعدون لبذل المزيد في الأسابيع المقبلة".
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكندا لدعمها أوكرانيا. واستشهدت بالبرامج الكندية لتدريب الجيش في أوكرانيا وقالت إنها كانت مهمة.
وقالت "لقد كنتم إلى جانب أوكرانيا قبل العدوان الروسي".
وأكدت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي درّب 30 ألف عسكري أوكراني من أصل 40 ألفا يعتزم تدريبهم.

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المصدر: وكالات
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الاتحاد الأوروبي
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