تعطل حفار أثناء محاولة انتشال 41 عاملاً هندياً محاصرين في نفق

نيودلهي (وكالات)

تعطلت ماكينة حفر قوية يتم استخدامها لانتشال 41 عاملاً محاصرين في نفق قيد الإنشاء شمالي الهند ثلاث مرات، حسبما نقلت وكالة أنباء آسيا الهندية عن أرنولد ديكس، الرئيس الأسترالي لعملية الإنقاذ أمس.

وقال ديكس: «نتعامل مع مئات الآلاف من أطنان الحطام في هذا النفق، ولسنا بعيدين عن العمال المحاصرين، لكن الموقف من وجهة نظر هندسية وتقنية معقد وحساس للغاية».

وأضاف ديكس، رئيس الجمعية الدولية لحفر الأنفاق، أن الحفار اصطدم بماكينات كبيرة في طريقه للداخل وأغلقت الماكينات طريقه. وأوضح ديكس: «لا أعلم متى سيخرجون، لا أعلم كيف سيخرجون، أعلم أنهم سيخرجون لكني لا أعلم متى فحسب، ولن نؤذي أي أحد خلال العملية». وأشار إلى أن فريقه «على بعد طول حافلة» من المحاصرين، وهم آمنون ويتم تزويدهم بالغذاء والدواء عبر أنفاق ضيقة. والرجال الذين كانوا يبنون نفقاً، محاصرون منذ 13 يوماً.