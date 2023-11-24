4 هجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال ساعات

بغداد (الاتحاد)

قال مسؤول عسكري أميركي إن قوات بلاده تعرضت للهجوم 4 مرات في العراق وسوريا أمس الأول، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن «القوات الأميركية والدولية هوجمت في موقعين بشمال شرق سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية».

وفي العراق، «تم إطلاق عدة طائرات مسيرة انتحارية على قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد، كما أُطلقت طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات أميركية بالقرب من مطار أربيل في شمال العراق».

وذكر المسؤول العسكري الأميركي أنه حتى يوم أمس الأول، وقع 36 هجوماً في العراق و37 في سوريا.