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«الجامعة» تحذر من خطورة الدعوات إلى تهجير الفلسطينيين

فلسطينيون يمرون أمام دبابة إسرائيلية في غزة (أ ف ب)
25 نوفمبر 2023 01:29

القاهرة (الاتحاد)

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حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، من خطورة المخططات التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين قسريا أو ترحيلهم خارج بلادهم بأي صورة. 
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء أبو الغيط بشكل مشترك كلا من رئيس الحكومة الإسبانية رئيس الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي بيدور سانشيز ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو. 
وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أن «مجرد طرح هذه الأفكار يمثل خطاً أحمر لدى الدول العربية جميعا بمن في ذلك الفلسطينيون الذين يرفضون هذا السيناريو رفضاً قاطعاً». 
وأعرب الأمين العام عن تقديره لمواقف إسبانيا وبلجيكا حيال الحرب في غزة، مشيراً إلى أن «كلا من الموقف الإسباني والبلجيكي عكس التزاماً عالياً بالمبادئ والقيم الإنسانية المشتركة وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تؤمن بها الدولتان». 
وأوضح البيان أن أبو الغيط ناقش مع الزعيمين الأوروبيين أهمية إيجاد أفق سياسي للفلسطينيين في المرحلة القادمة وبذل جهد حقيقي على المستوى الدولي لتحقيق حل الدولتين على الأرض وليس مجرد التصريح بأهميته كل فترة، مضيفاً أنه ناقش مع المسؤولين الأوروبيين كذلك فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام.

جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
فلسطين
إسرائيل
غزة
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