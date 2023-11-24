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الأمم المتحدة: عدد كبير من نازحي غزة ينامون في العراء

عائلة فلسطينية نازحة تعود إلى منزلها في خان يونس (رويترز)
25 نوفمبر 2023 01:29

غزة (الاتحاد)

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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس: إن عدداً كبيراً من نازحي غزة يلجؤون للنوم في العراء جنوبي القطاع بسبب محدودية المساحة بالملاجئ الأممية.
وأضافت «أوتشا»، في تدوينة على حسابها الرسمي عبر منصة «إكس»، أن نحو مليون شخص في غزة يبحثون عن ملجأ أممي، وهو رقم يفوق طاقة ملاجئنا​​​​​​​ الاستيعابية.
وأوضحت أنه «بسبب محدودية المساحة في الملاجئ الأممية جنوبي القطاع، يلجأ عدد كبير من الأشخاص إلى النوم في العراء أو ساحات المدارس أو الشوارع».
في غضون ذلك، رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس ببدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة ودخول المساعدات للقطاع، معتبراً ذلك «خطوة في الطريق الصحيح»، لكنه أكد على أن هناك حاجة للقيام بالمزيد.
وقال جيبريسوس: «مستمرون في الدعوة إلى وقف مستدام لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين».

الأمم المتحدة
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