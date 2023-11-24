«هدنة غزة».. نجاح المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والرهائن

شعبان بلال (غزة، القاهرة)

جرت أمس، أول مرحلة من عملية تبادل الأسرى والرهائن بين الفلسطينيين وإسرائيل، بإطلاق سراح 39 فلسطينياً و13 إسرائيلياً بالإضافة إلى 10 تايلانديين وفلبيني في قطاع غزة، وذلك مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ.

وجرى إطلاق سراح 39 فلسطينيا أمس، من السجون الإسرائيلية، حسبما ذكرت قطر التي قامت بدور الوساطة في الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: «نؤكد الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقاً لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق».

وقبل الإفراج، تم نقل أسرى من سجن الدامون إلى سجن عوفر بين القدس ورام الله، حسبما أكدت متحدثة باسم سلطة السجون الإسرائيلية.

كما تم إطلاق سراح المجموعة الأولى المكونة من 24 رهينة من إسرائيل.

وقال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف إن الرهائن عبروا الحدود إلى مصر. وقدمت اللجنة 4 مركبات لنقل الرهائن برفقة طبيب و7 من العاملين باللجنة.

وقالت قطر إنه من بين المفرج عنهم 13 إسرائيلياً بينهم 4 أطفال و5 مسنات، بالإضافة إلى 10 تايلانديين وشخص واحد من الفيلبين.

ومع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ، كشف وقف إطلاق النار عن حجم الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي خلفته الحرب في مناطق متفرقة خاصة مدينة غزة وشمالي القطاع.

ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ أمس، في تمام الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، والتي تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية أميركية.

وفي الدقائق الأولى للهدنة، توجه مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين لتفقد منازلهم وأحيائهم خاصة بالمناطق الحدودية وتلك التي توغلت فيها الآليات الإسرائيلية.

واكتشف الفلسطينيون حجم الكارثة والدمار الهائل في مناطق سكنهم، وذكر شهود عيان أنهم وجدوا أحياء سكنية كاملة تضم مئات المباني وآلاف الوحدات السكنية مدمرة بشكل كلي، إضافة للدمار الهائل الذي لحق في الطرقات ومباني المؤسسات الحكومية والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

ومن بين أكثر المناطق التي شهدت دماراً واسعاً بلدات «بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا» شمال القطاع، وأحياء «الرمال وتل الهوى والشيخ عجلين» في مدينة غزة.

كما بدأت أطقم الإنقاذ بمحاولة انتشال جثث قتلى من بعض المباني المدمرة بتلك الأحياء، وفق شهود العيان.

وتعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، إجلاء 70 جريحاً ومريضاً فلسطينياً، من مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة، إلى جنوب القطاع.

وقالت الجمعية في بيان: «تم إجلاء 70 جريحاً ومريضاً من مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، لمستشفيات جنوب القطاع، بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة».

وفي وقت سابق أمس، قالت الجمعية في بيان: «10 مركبات إسعاف للهلال الأحمر، بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة، انطلقت صباح الجمعة، من خانيونس، جنوب القطاع، نحو غزة، لإجلاء الجرحى والمرضى من المستشفى الأهلي المعمداني».