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«اليونيفيل» تحذر من «عواقب مدمرة» للتصعيد بجنوب لبنان

آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
25 نوفمبر 2023 01:28

بيروت (الاتحاد)

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حذر رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، أمس، من أن أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له «عواقب مدمرة». وأعرب لاثارو في تصريح صحفي عن قلقه إزاء كثافة تبادل إطلاق النار المستمر على طول «الخط الأزرق» الذي أدى إلى سقوط الكثير من الأشخاص والتسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات. وقال «باعتبارنا حفظة سلام نحث أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه».
وشدد قائد «اليونيفيل» على ضرورة تأكيد الأطراف مجدداً التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ووقف الأعمال العدائية. 
وكان القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006 قد دعا إلى وقف الأعمال القتالية ونشر الجيش و«اليونيفيل» قواتهما في أنحاء الجنوب اللبناني واحترام «الخط الأزرق» إضافة إلى دعوة لبنان وإسرائيل لدعم وقف دائم لإطلاق النار. 

قوات اليونيفيل
لبنان
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