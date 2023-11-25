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إضراب عمال قطاعي الجملة والتجزئة في ألمانيا

إضراب عمال قطاعي الجملة والتجزئة في ألمانيا
25 نوفمبر 2023 08:51

 قالت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا اليوم الجمعة، إن الآلاف من عمال التجزئة والجملة في البلاد تركوا وظائفهم مع توقف مفاوضات الأجور. ودعت النقابة نحو 10 آلاف عامل إلى البقاء في منازلهم، وفي ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا، استجاب نحو ثلاثة آلاف عامل للدعوة.

وفي برلين وبرانديبورج المجاورة ، أضرب نحو  1350 شخصا.  كما طلبت النقابة من الموظفين في بادن فورتمبيرج وهيسن وهامبورج وبافاريا المشاركة في الإضراب. وقالت متحدثة باسم شمال الراين وستفاليا إن الإضراب يهدف إلى زيادة الضغط على أرباب العمل وإنه سيستمر، كما أن المفاوضات ستستمر أيضا .

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وتطالب فيردي بما لا يقل عن 2.50 يورو إضافية في الساعة في قطاع البيع بالتجزئة ولمدة عام واحد.

 واعتمادا على الولاية الفيدرالية ، سيتم إضافة المزيد من المطالب. وعرض أرباب العمل مؤخرا 10% أكثر بالإضافة إلى علاوة تعويض عن التضخم لمدة سنتين. 

المصدر: د ب أ
إضراب
ألمانيا
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