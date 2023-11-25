الأحد 26 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 6 أشخاص في حريق بالفلبين

مقتل 6 أشخاص في حريق بالفلبين
25 نوفمبر 2023 09:33

قالت الشرطة إن حريقا اندلع اليوم السبت وتسببت في تدمير منزل في إقليم "كويزون" جنوب شرق العاصمة الفلبينية مانيلا، مما أسفر عن مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين.

وقالت الشرطة في تقرير إن الحريق حاصر الضحايا، وهم امرأة (69 عاما) وخمسة أحفاد، داخل مبنى من طابقين في بلدة كانديلاريا. وأصيبت امرأتان 48 عاما و37 عاما. وقالت الشرطة إن أحد الجيران شاهد الحريق و"رأى الضحايا محاصرين داخل المنزل وهم يصرخون ويطلبون المساعدة".

أخبار ذات صلة
الإمارات والفلبين تستكشفان فرص الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
رئيس الدولة يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وتم إخماد الحريق، الذي اندلع في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد ساعة ونصف. 

المصدر: د ب أ
الفلبين
آخر الأخبار
الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
الرياضة
الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
اليوم 15:30
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اليوم 15:27
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
الأخبار العالمية
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
اليوم 15:18
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
اليوم 15:06
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
الرياضة
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©