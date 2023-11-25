الأحد 26 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى جراء حريق داخل مركز تسوق في باكستان

فرق الدفاع المدني تتعامل مع الحريق في كراتشي
25 نوفمبر 2023 17:47

أعلن مسؤولون في مدينة كراتشي الباكستانية أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 35 بجروح، اليوم السبت، إثر حريق اندلع في قسم من مركز تجاري.وقال شهيد حسين المتحدث باسم منظمة "شيبا"، التي تدير أجهزة الإنقاذ، إن "عناصر الإنقاذ انتشلوا 11 جثة" من تحت الأنقاض.
وأضاف أن 35 شخصا أصيبوا بجروح بينهم سبعة إصابتهم خطرة. وقال "تم إنقاذ 40 شخصا على الأقل".
من جهته، أكد شابير علي الناطق باسم وزارة الصحة المحلية الحصيلة المؤقتة.
واندلع الحريق في الطابق الرابع من مركز التسوق المؤلف من ستة طوابق في المدينة الساحلية التي تعد عاصمة باكستان التجارية.
وأوضح حسين أن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي في أحد المولدات سرعان ما اجتاح طابقين من مركز التسوق.
وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية أن الحريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم بمركز "آر.جيه" للتسوق في أكثر مدن باكستان ازدحاما.
وأكد مرتضى وهاب صديقي، رئيس بلدية كراتشي، في منشور على منصة "إكس"، أنه "تم إخماد الحريق وتجري عملية التبريد".

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق في مصنع بمنطقة مصفح
11 قتيلاً و51 جريحاً في حريق بالصين
المصدر: وكالات
كراتشي
مراكز تسوق
حريق
آخر الأخبار
الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
الرياضة
الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
اليوم 15:30
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اليوم 15:27
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
الأخبار العالمية
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
اليوم 15:18
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
اليوم 15:06
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
الرياضة
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©