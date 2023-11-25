قتلى وجرحى جراء حريق داخل مركز تسوق في باكستان

أعلن مسؤولون في مدينة كراتشي الباكستانية أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 35 بجروح، اليوم السبت، إثر حريق اندلع في قسم من مركز تجاري.وقال شهيد حسين المتحدث باسم منظمة "شيبا"، التي تدير أجهزة الإنقاذ، إن "عناصر الإنقاذ انتشلوا 11 جثة" من تحت الأنقاض.

وأضاف أن 35 شخصا أصيبوا بجروح بينهم سبعة إصابتهم خطرة. وقال "تم إنقاذ 40 شخصا على الأقل".

من جهته، أكد شابير علي الناطق باسم وزارة الصحة المحلية الحصيلة المؤقتة.

واندلع الحريق في الطابق الرابع من مركز التسوق المؤلف من ستة طوابق في المدينة الساحلية التي تعد عاصمة باكستان التجارية.

وأوضح حسين أن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي في أحد المولدات سرعان ما اجتاح طابقين من مركز التسوق.

وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية أن الحريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم بمركز "آر.جيه" للتسوق في أكثر مدن باكستان ازدحاما.

وأكد مرتضى وهاب صديقي، رئيس بلدية كراتشي، في منشور على منصة "إكس"، أنه "تم إخماد الحريق وتجري عملية التبريد".