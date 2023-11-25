الأحد 26 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في الصومال

فيضانات في الصومال
25 نوفمبر 2023 19:58

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، اليوم السبت، أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الصومال ارتفع إلى 96.
وقالت الوكالة، في منشور على موقع إكس، تويتر سابقا، «عدد قتلى الفيضانات في الصومال يرتفع إلى 96». 
وأضافت أن هذا الرقم أكده محمود معلم، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد.
ومثل بقية منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، تعرض الصومال لأمطار غزيرة متواصلة بدأت في أكتوبر، بسبب ظاهرة النينو المناخية والظواهر الجوية ثنائية القطب في المحيط الهندي.
وهذه الظواهر المناخية تؤثر على درجات حرارة سطح المحيط وتتسبب في هطول أمطار أعلى من المتوسط.
وتوصف الفيضانات بأنها الأسوأ منذ عقود وأدت إلى نزوح نحو 700 ألف شخص، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة.
وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى عمليات نزوح.
وفي كينيا المجاورة، تسببت الفيضانات في مقتل 76 شخصا حتى الآن، وفقا للصليب الأحمر الكيني، كما تسببت في نزوح واسع النطاق وتدمير الطرق والجسور وتركت العديد من السكان بلا مأوى أو إمدادات للشرب أو الغذاء، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود.

أخبار ذات صلة
بعد سنوات من الجفاف.. عشرات القتلى بفيضانات في الصومال
الصومال ينضم إلى السوق المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا
المصدر: وكالات
الصومال
فيضانات
آخر الأخبار
الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
الرياضة
الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
اليوم 15:30
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اليوم 15:27
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
الأخبار العالمية
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
اليوم 15:18
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
اليوم 15:06
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
الرياضة
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
اليوم 15:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©