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أوكرانيا تعلن إجراء جديداً بشأن صادراتها عبر البحر الأسود

زيلينسكي يشارك في المؤتمر الدولي "الحبوب من أوكرانيا"
25 نوفمبر 2023 20:32

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إجراء جديداً لضمان المرور الآمن لصادرات بلاده عبر البحر الأسود.
وأكد زيلينسكي أن قوافل خاصة سترافق السفن التي تحمل الصادرات الرئيسية من أوكرانيا، بما في ذلك المواد الغذائية. 
وفتحت أوكرانيا مؤخرا ممرا للسماح للسفن بنقل سلع مثل الحبوب والمعادن من موانئها في أعماق البحار فيما يسمى أوديسا الكبرى بعد أن انسحبت روسيا في يوليو الماضي من اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي تدعمه الأمم المتحدة والذي ضمن الحركة الآمنة لسفن نقل وتصدير المحاصيل. وسمح الممر بتصدير عشرات آلاف الأطنان من الحبوب والسلع الأوكراني الأخرى.
وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في العاصمة كييف حيث استضاف المؤتمر الدولي «لدي اتفاقيات مع العديد من الدول فيما يتعلق بالقوافل القوية التي يديرها الأوكرانيون ولكنها مجهزة بمعدات أجنبية». 
وأضاف «سوف نستقبل قوارب بحرية ويتم تزويدنا بها بالفعل». 
وذكر زيلينسكي أن الحكومة الأوكرانية أبرمت صفقات مع شركاء لتزويد البلاد بأنظمة دفاع جوي لحماية منطقة أوديسا حيث موانئ التصدير. وأوضح أن «هناك إشارات إيجابية، الممر يعمل. آمل أن نزيد من تشغيلها ونضمن السلامة».

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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اتفاق تصدير الحبوب
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