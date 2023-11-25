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مالي تردّ على تصريح حول سيطرة إرهابيين على معسكر

وحدة من الجيش المالي
25 نوفمبر 2023 21:46

ردّ الجيش المالي على ادعاءات نشرتها جماعة إرهابية حول سيطرتها على معسكر في منطقة تمبكتو (شمالي البلاد) أمس الجمعة.ونفى الجيش أن تكون الجماعة، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، قد استولت على معسكر "نيافونكي" وأكد أنه صد الهجوم.
وأشارت الجماعة إلى أنها هاجمت معسكرًا آخر للجيش في الوقت نفسه بقذائف الهاون، في "غوندام" التي تبعد بضع عشرات من الكيلومترات من "نيافونكي"، في منطقة تمبكتو أيضًا.
وأعلن الجيش المالي عن هذه الهجمات، أمس الجمعة، على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه "صدها بقوة".
وأضاف "بعد إطلاق قذائف على الموقعين، حاول المهاجمون احتلالهما من دون جدوى وتم طردهم".
ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي، القوات الفرنسية، التي كانت تنفذ مهام ضد الإرهابيين، إلى مغادرة البلاد في 2022. وبعدها، بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في 2023.
ويعتقد أن انسحابها التدريجي ساهم في تصاعد الأعمال الإرهابية في الشمال.

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المصدر: وكالات
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الجيش المالي
جماعة إرهابية
معسكر
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