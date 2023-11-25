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الصين تتهم أميركا بخرق مياهها الإقليمية

قطعة بحرية أميركية
25 نوفمبر 2023 22:49

قال الجيش الصيني، اليوم السبت، إن المدمرة البحرية الأميركية "هوبر" دخلت مياه الصين الإقليمية دون تصريح من حكومة بكين.
وأضاف الجيش، عبر الحساب الرسمي للقيادة الجنوبية على منصة "وي تشات"، أنه نشر قواته البحرية والجوية "لتتبع ومراقبة وتحذير" المدمرة.
وقال إن هذا الحادث "يثبت أن الولايات المتحدة هي 'مسبب المخاطر الأمنية' بشكل كامل في بحر الصين الجنوبي".
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من اتهام الصين للفلبين بالاستعانة "بقوات أجنبية" للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي، في إشارة إلى الدوريات المشتركة التي تنفذها القوات الفلبينية والأميركية منذ يوم الثلاثاء.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة والصين أجرتا هذا الشهر محادثات "صريحة" حول القضايا البحرية، ومنها بحر الصين الجنوبي، وإن الجانب الأميركي أكد مخاوفه إزاء تصرفات الصين هناك.

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المصدر: وكالات
الصين
مياه إقليمية
مدمرة أميركية
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