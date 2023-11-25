تعهدات أوروبية بـ50 مليون يورو لإصلاح موانئ أوكرانية

كييف (الاتحاد)

قررت المفوضية الأوروبية تقديم مبلغ 50 مليون يورو (54 مليون دولار) إلى أوكرانيا لإصلاح وتحديث البنية التحتية في الموانئ الأوكرانية، في محاولة لزيادة صادرات المواد الغذائية.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقول: «إن تحسين قدرات الموانئ سيسرع في نقل صادرات المواد الغذائية والسلع الأخرى التي تزود بها أوكرانيا الأسواق العالمية».

وجاء في الرسالة: «بمرور الوقت، يتعين أن يسمح استثمارنا للموانئ الأوكرانية بالعودة إلى تصدير الكميات التي كان يتم تصديرها قبل الحرب». وجاء إعلان المفوضية الأوروبية عن المبلغ الجديد في الوقت الذي تعقد فيه كييف قمة دولية حول الأمن الغذائي، وأوكرانيا هي واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قوافل خاصة سترافق السفن التي تحمل الصادرات الرئيسية من أوكرانيا، بما في ذلك المواد الغذائية، عبر البحر الأسود لضمان المرور الآمن.

وفتحت كييف مؤخراً ممراً أحادي الجانب من المنطقة للسماح للسفن بنقل سلع مثل الحبوب والمعادن من موانئها في أعماق البحار، فيما يسمى «أوديسا الكبرى»، بعد أن انسحبت موسكو في يوليو من اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي تدعمه الأمم المتحدة والذي كان يضمن الحركة الآمنة لسفن نقل وتصدير المحاصيل.

وقال زيلينسكي، أمس، في مؤتمر صحفي في العاصمة كييف حيث استضاف المؤتمر الدولي من أوكرانيا: «لدي اتفاقيات مع العديد من الدول فيما يتعلق بالقوافل القوية التي يديرها الأوكرانيون، ولكنها مجهزة بمعدات أجنبية».

وأضاف: «سوف نستقبل قوارب بحرية ويتم تزويدنا بها بالفعل»، فيما ذكر زيلينسكي أن الحكومة الأوكرانية أبرمت صفقات مع شركاء لتزويد البلاد بأنظمة دفاع جوي لحماية منطقة أوديسا. وأضاف: «هناك إشارات إيجابية، الممر يعمل.. وآمل أن نزيد من تشغيلها ونضمن السلامة».

من جهته، قال الرئيس السويسري آلان بيرسيه، في منشور على منصة «إكس»، إنه وصل إلى كييف أمس، للقاء نظيره الأوكراني وحضور قمة دولية حول الأمن الغذائي.

إلى ذلك، تعرضت كييف، ليل الجمعة السبت، لما وصفته أوكرانيا بأنه أكبر هجوم ليلي بواسطة مسيّرات روسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022، وهو ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص وحرمان عشرات الأبنية السكنية والمنشآت من التيار الكهربائي.

وقال سلاح الجو الأوكراني، أمس، إنه أسقط 71 مسيرة هجومية أطلقتها روسيا ليلاً. وأوضح أن «غالبيتها دمرت في منطقة كييف». واستمر الإنذار الجوي في كييف ست ساعات، وتسبّب الهجوم بسقوط حطام واندلاع نيران وبأضرار لحقت بمبان في العاصمة، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو.