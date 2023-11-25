مقتل شخص وخطف 150 على أيدي مسلحين في نيجيريا

كانو (رويترز)

أفاد سكان، أمس، بأن مسحلين شنوا هجوماً منسقاً على أربع قرى في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وهو ما أدى لمقتل أحد القرويين، وخطف ما لا يقل عن 150 آخرين، منهم نساء وأطفال.

وقال سكان إن «مسلحين على متن عشرات الدراجات النارية اقتحموا قرى موتونجي وكوانار-دوتسي وسابون-جارين ماهوتا وأونجوار كاو في منطقة حكومة مارو المحلية بالولاية».

وذكر أحد القرويين، ويدعى دانكانداي موسى، أنه تمكن من الفرار دون أن يلاحظه أحد خلال الفوضى، ولكن 20 من أفراد أسرته أخذوا رهائن.

وأضاف: «تمكنت من الفرار، بعد أن أعادوا تجميعنا نحن وسكان من القرى الثلاث الأخرى التي تعرضت للهجوم، فهربت بينما كانوا يجروننا إلى الأدغال».

وقال زعيم إحدى القرى، إن لوالي دامانا، زعيم المسلحين، طلب 100 مليون نايرا (119 ألف دولار) من القرى، رداً على مقتل أربعة من رجاله في وقت سابق على يد القوات النيجيرية.

وأضاف، طالباً عدم نشر اسمه خوفاً من استهدافه: «جاء أمس بصحبة رجاله وأخذ معه أكثر من 100 شخص، ولم نسمع منه شيئاً منذ ذلك الحين، وقُتل شخص بالرصاص بينما كانوا يأخذون الرهائن».