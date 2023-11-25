مباحثات ليبية تونسية إيطالية حول أزمة المهاجرين غير الشرعيين

حسن الورفلي (بنغازي)

احتضنت العاصمة الإيطالية، روما، لقاءً ثلاثياً، جمع وزراء داخلية إيطاليا وليبيا وتونس، وذلك لإيجاد حلول عاجل للهجرة غير الشرعية، وإعادة المهاجرين طوعياً إلى بلدانهم. وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الاجتماع هدفه تأكيد متانة العلاقات الليبية - التونسية - الإيطالية، والتعاون بين الدول الثلاث لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وأشارت إلى ضرورة إيجاد الحلول العملية والعاجلة للبدء في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، وإعادة إدماجهم هناك في إطار حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بيان الوزارة أن إيطاليا ستحث الاتحاد الأوروبي على تقديم التمويل اللازم للجهود القائمة في هذا الشأن.

ودعا المجتمعون إلى إيجاد آليات عمل مناسبة، لتبادل المعلومات حول الشبكات الإجرامية التي تقف وراء تهريب البشر والاتجار فيهم.

وبحث المجتمعون التنسيق القائم بين البلدان الثلاثة في موضوع الهجرة النظامية وغير النظامية، وإبراز مدى تضافر الجهود المشتركة للحد من الآثار السلبية للهجرة غير النظامية، بهدف إيجاد الحلول العملية والعاجلة في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس وليبيا، وتثبيتهم بشكل دائم ببلدانهم الأصلية في إطار حلول تنموية.