الكونغو: لا تمديد لمهمة القوة الإقليمية شرقي البلاد

غوما (وكالات)

قررت جمهورية الكونغو الديموقراطية عدم تمديد مهمة القوة الإقليمية المنتشرة في شرق البلاد، حسبما أفادت رابطة دول شرق إفريقيا أمس.

وكانت دول شرق إفريقيا أرسلت قوة إلى شرق الكونغو الديموقراطية في نوفمبر 2022 بعدما عاود متمردو حركة «إم23» (23 مارس) أنشطتهم، علماً بأن معظمهم من التوتسي وكانوا قد هزموا في 2013. وفي بيان صدر إثر قمة للرابطة، قالت المنظمة إن «جمهورية الكونغو الديموقراطية لن تمدد مهمة القوة الإقليمية إلى ما بعد الثامن من ديسمبر 2023». يأتي ذلك فيما سيطر متمردو حركة «إم23» يوم الخميس الماضي، على مدينة «مويسو» الاستراتيجية التي تقع على بعد نحو 60 كيلومتراً شمال غوما عاصمة شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب ما أفادت أمس، مصادر محلية.وأكد عدد من سكان «مويسو» أن متمردي «إم23» سيطروا على المدينة صباح الجمعة، بعد عدة أيام من القتال.

في أعقاب 6 أشهر من الهدوء النسبي، تجدد القتال العنيف في بداية أكتوبر بين المتمردين والجيش المتحالف مع ما تسمى ب«الجماعات المسلحة الوطنية».