محادثات أمنية بين اليابان والصين قريبا

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، السبت، عقب اجتماعها مع نظيرها الصيني وانغ يي في كوريا الجنوبية، إن طوكيو وبكين تأملان في إجراء محادثات أمنية "في المستقبل القريب".

جاءت المحادثات خلال الاجتماع الأول بين الوزيرين منذ أن أصبحت كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان في سبتمبر الماضي. كما تأتي في أعقاب أول محادثات مباشرة منذ عام بين زعيمي البلدين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت كاميكاوا للصحفيين "أكدنا سعينا لمزيد من التواصل الوثيق بشأن قضايا متنوعة... ونأمل في إجراء محادثات أمنية في المستقبل القريب".

جاء في تقرير نشرته وزارة الخارجية الصينية عن الاجتماع أن وانغ شدد على ضرورة أن يوضح الجانبان أنهما "لا يشكلان تهديدا لبعضهما البعض" مع احترام "المخاوف المشروعة لكل منهما".

وذكرت كاميكاوا أن طوكيو تسعى إلى رفع الحظر الصيني عن جميع الصادرات اليابانية المرتبطة بالمأكولات البحرية.

والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش مؤتمر دولي في الولايات المتحدة يوم 17 نوفمبر الجاري، واتفقا على الاهتمام بالعلاقات ذات المنفعة المتبادلة.