«العربية للهلال والصليب الأحمر»: «هدنة غزة» تتيح مساحة أكبر لمساعدة الضحايا

الرياض (الاتحاد)

رحب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر «آركو»، الدكتور صالح بن حمد التويجري، باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن الهدنة ستتيح مساحة أكبر للعمل الإنساني لمساعدة الضحايا في قطاع غزة.

وأشار أمين «آركو» إلى أن وقف العمليات العسكرية سيؤدي إلى دخول المزيد من المواد الإغاثية والوقود، وإخلاء الجرحى من الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة الذين أغلبهم من المدنيين «أطفال ونساء ومسنون وذوو الأمراض المزمنة»، إلى جانب إعادة تأهيل المستشفيات داخل القطاع التي تعرضت لقصف أدى إلى تدمير أجزاء منها وتوقف خدماتها، إضافة لنقص الوقود الذي تعتمد عليه في الطاقة؛ نظراً لفصل الكهرباء عن القطاع.