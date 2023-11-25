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كاميرون: سلامة إسرائيل تعتمد على أمن الفلسطينيين على المدى الطويل

فلسطينيون ينزحون من شمال القطاع إلى جنوبه (أ ف ب)
26 نوفمبر 2023 01:13

لندن (وكالات)

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حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل من أن أمنها على المدى الطويل يعتمد على قدرة الفلسطينيين أيضاً على العيش في سلام واستقرار وأمن. 
وأدلى كاميرون بهذه التصريحات في اليوم الثاني لزيارته للشرق الأوسط، حيث التقى بقادة إسرائيل وفلسطين. 
وزار وزير الخارجية البريطاني الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الأول، حيث تعهد بمساعدات إضافية بقيمة 30 مليون جنيه استرليني لسكان قطاع غزة. 
وحذر كاميرون، الذي كان يتحدث خلال أول توقف كبير للقتال منذ بدء الحرب، «إسرائيل من أنها بحاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من الصراع الحالي والنظر في حاجة الفلسطينيين إلى العيش في استقرار أيضاً». 
وقال: « في نهاية المطاف، لن يكون هناك سلامة وأمن واستقرار على المدى الطويل لإسرائيل ما لم يكن هناك سلامة وأمن واستقرار على المدى الطويل للشعب الفلسطيني». وتابع «عليكم أن تبدأوا في التفكير في المستقبل، عليك أن ترسم صورة للفلسطينيين الذين يعيشون في سلام واستقرار وأمن». كما أعرب عن قلقه العميق بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية. 
وأضاف كاميرون إن «المستوطنين يستهدفون في الواقع المدنيين الفلسطينيين ويقتلونهم في بعض الأحيان، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، والأشخاص المسؤولون عن ذلك، ليس جيدا مجرد اعتقالهم، يجب اعتقالهم ومحاكمتهم وسجنهم، هذه جرائم».

ديفيد كاميرون
إسرائيل
فلسطين
الاحتلال الإسرائيلي
غزة
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