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المفوضية الأوروبية: يتعين وقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون خارج معسكر عوفر بالضفة الغربية (أ ف ب)
26 نوفمبر 2023 01:13

بروكسل (الاتحاد)

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قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية المحتلة.
ويتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر.
وقالت فون دير لاين «لا بد أن نمنع انتشار العنف وعليه يصبح التعايش السلمي ممكناً فحسب بحل الدولتين».
جاءت تصريحاتها في مؤتمر صحفي بكندا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وأضافت «يحتاج الشعب الفلسطيني ودول الجوار العربية إلى تطمين بأنه لن يكون هناك تهجير قسري، بل تصور قابل للتطبيق بشأن دولة فلسطينية مستقلة، عبر إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في ظل حكم سلطة فلسطينية، ومن أجل هذه الغاية، يجب أن يتوقف عنف المتطرفين غير المقبول في الضفة الغربية».
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض حظر تأشيرات على المستوطنين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية.
وحث أيضاً وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إسرائيل، على تضييق الخناق على ما وصفه بأنه «عنف غير مقبول تماماً» من مستوطني الضفة الغربية.

أورسولا فون دير لاين
المفوضية الأوروبية
فلسطين
إسرائيل
غزة
الضفة الغربية
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