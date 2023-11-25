إخلاء المستشفى الإندونيسي في غزة وبقية الجرحى في «الشفاء»

عبدالله أبو ضيف (غزة، القاهرة)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إخلاء مستشفى الإندونيسي بالكامل والعمل على إخلاء بقية الجرحى من مجمع الشفاء الطبي.

وقال القدرة، إن المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة غير كافية وهي أقل بكثير مما كان يدخل سابقا، مشيراً لإخلاء مستشفى الإندونيسي بالكامل والعمل على إخلاء بقية الجرحى من مجمع الشفاء الطبي.

وحذر من أن الوضع الصحي في قطاع غزة سيء جدا وكارثي للغاية ومنهار ولا توجد أي مقومات صحية.

وطالب القدرة بوضع آليات ضامنة لتعزيز المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الصحية لمناطق شمالي القطاع.

وأوضح أن مستشفيات «المعمداني» و«العودة» و«كمال عدوان» تعمل بإمكانيات ضعيفة ومحدودة للغاية في شمالي القطاع الذي يوجد به نحو 900 ألف شخص.

وتابع: «الوضع الصحي في غزة سيء جدا وكارثي للغاية، ولا يوجد أي مقومات صحية، الوضع منهار بشكل شبه كامل».

وأشار إلى أن هناك جهودا لإخلاء بقية الجرحى من مستشفى الشفاء.

وانسحب الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد نحو 10 أيام على اقتحامه، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وفي السياق، قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم «الأونروا» في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الهدنة جاءت بعد وقت طويل من الحرب التي تسببت في مقتل عدد كبير من الأطفال يفوق كافة الصراعات السابقة، مطالباً بتمديد وقف إطلاق النار قدر الإمكان، معتبراً أن 4 أيام غير كافية لحصر الأضرار في القطاع.

وأضاف المتحدث باسم «الأونروا»، أن فرق الوكالة تحاول الاستفادة قدر الإمكان من الهدنة، حيث توجه فريقا إلى شمال القطاع لمعاينة الأضرار التي لم تكن الوكالة قادرة على تقديرها خلال الحرب، بالإضافة إلى حجم الاحتياجات المطلوبة لسكان القطاع.

وأشار إلى أنه تم السماح بدخول القمح والمواد الإغاثية إلى شمال غزة، مطالبا بأن تزيد إلى 700 أو 800 شاحنة يومياً خاصة مع حجم الأضرار، مشيراً إلى أن حجم ما دخل حتى الآن لا يوازي كميات 4 أيام فقط في الأيام العادية والتي كان يدخل فيها لقطاع غزة نحو 500 شاحنة.

وطالب بضرورة فتح معبر «كرم أبو سالم» من قبل الجانب الإسرائيلي حيث يعد المعبر الرئيسي المصمم لدخول المساعدات والعمل التجاري وليس معبر رفح الذي يختص بالأساس بالسفر وحركة الدخول والخروج للسكان.

وأشار إلى أن غزة في حاجة إلى كافة المساعدات الإنسانية والمتطوعين من الأطباء والطواقم الإغاثية والمستشفيات الميدانية التي تساعد في ظل خروج المستشفيات واحدة تلو الأخرى من الخدمة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» جيمس إلدر، أمس، إن الحرب في قطاع غزة هي «حرب على الأطفال».

وأضاف إلدر في مقطع مصور من إحدى مشافي جنوبي قطاع غزة، نشرته المنظمة على حسابها عبر منصة «إكس»: «في أي مكان تتجه إليه في هذا المستشفى ترى الأطفال، وجراح الحرب على أجسادهم».

وأكد أنها «حرب على الأطفال، وتأثيرها واضح عليهم».