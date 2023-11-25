61 شاحنة مساعدات إغاثية إلى شمالي قطاع غزة

غزة (الاتحاد)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، أن قافلة من المساعدات الإغاثية الغذائية تضم 61 شاحنة توجهت إلى مناطق شمالي القطاع هي الأكبر منذ بداية الحرب.

وقال مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن 61 شاحنة مساعدات إغاثية غذائية توجهت لمدينة غزة ومحافظة الشمال. وأضاف أن «القافلة هذه هي الأكبر التي تتجه إلى المناطق الشمالية منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضي». وأشار النمس إلى أنه «سيتم توزيع هذه المساعدات بواسطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنظمة الصحة العالمية ومتطوعين من الهلال الأحمر الفلسطيني».

وذكر أن إجمالي المساعدات التي دخلت أمس، عبر معبر رفح البري نحو 200 شاحنة بينها وقود وغاز للطهي.

من جانبه، أفاد محمد أبو مصبح، مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، بأنه سيتم إيصال المساعدات لتجمعي نازحين في مدينة غزة وتجمعين آخرين في محافظة الشمال، موضحاً أن هذه المساعدات تضم مواد غذائية وطبية ومياه للشرب.

إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار أمس، إن بلاده تستقبل 40 إلى 50 مصاباً يومياً من قطاع غزة. وأضاف عبد الغفار أن 39% من المصابين العابرين للمشافي المصرية من النساء والأطفال أقل من 18 عاماً، وأن الإصابات «غاية في التعقيد والمصاب الواحد يحتاج إلى 7 تخصصات طبية للتعامل مع حالته». وتابع المتحدث «استقبلنا 12 طفلاً من مرضى السرطان في الدفعة الأولى، وهذا الرقم تضاعف 3 مرات، واستقبلنا 28 طفلاً من الأطفال الخدج، وتم توزيعهم ما بين مشافي شمال سيناء وجزء في مستشفى العاصمة الإدارية».

وأوضح أن «نقل الأطفال الفلسطينيين المصابين إلى مصر هي عملية معقدة لوجستياً»، مؤكداً أنه «لا حاجة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في مصر»، مؤكداً أن المستشفيات المصرية جاهزة لاستيعاب المرضى وتقديم خدمات أكثر تعقيداً.

وتابع: «نوزع الحالات على المستشفيات حسب شدة الإصابة ما بين محافظة شمال سيناء أو القاهرة».

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إقلاع طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة من مطار «جوكوفسكي» في موسكو إلى مطار العريش المصري، تحمل 15 طناً من أغذية الأطفال والمستلزمات الصحية والشخصية.