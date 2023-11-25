زيلينسكي يوجه نداءً بخصوص الدفاعات الجوية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى توفير مزيد من الدفاعت الجوية لبلاده.

في كلمة أمام قمة دولية حول الأمن الغذائي في كييف، قال زيلينسكي إن بلاده بحاجة لمزيد من الدفاعات الجوية لحماية طرق تصدير الحبوب وبعض مناطقها التي تتعرض للقصف.

في القمة، التي حضرها مسؤولون كبار من دول أوروبية منهم الرئيس السويسري آلان بيرسيه ورئيسة وزراء ليتوانيا انجريدا سيمونيتي، أضاف زيلينسكي "هناك عجز في الدفاع الجوي - وهذا ليس سرا".

وكان زيلينسكي يتحدث بعد أن قالت أوكرانيا إنها تعرضت لهجمات باستخدام 75 طائرة مسيرة خلال الليل، وهو أكبر هجوم من نوعه منذ بدء الأزمة الحالية. واختصر المؤتمر الصحفي المشترك للزعماء الثلاثة بسبب إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من غارة جوية أخرى.

وقال زيلينسكي، إن الشركاء الأجانب سيزودون كييف بسفن لمرافقة قوافل سفن الشحن من الموانئ الأوكرانية لضمان أمنها.

وتابع "لدي اتفاقيات مع عدة دول بشأن مرافقة قوية للقوافل من قبل الأوكرانيين ولكن باستخدام معدات (أجنبية)".

وذكر الرئيس الأوكراني أيضاً أن كييف تأمل في سد العجز في دفاعها الجوي من خلال إمدادات جديدة من الشركاء وزيادة طاقتها الإنتاجية، وهو أمر قال إنه تم إحراز تقدم فيه.

وتابع "حتى اليوم، لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيل عما نقوم به... لكن هناك تقدما".