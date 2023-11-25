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فوز راجولينا بولاية جديدة لرئاسة مدغشقر

أندري راجولينا، رئيس مدغشقر
26 نوفمبر 2023 00:32

أعلنت الهيئة الانتخابية في مدغشقر، السبت، فوز رئيس البلاد أندري راجولينا بولاية جديدة بعد تفوّقه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وحاز راجولينا 58,95 بالمئة من الأصوات في الدورة الانتخابية التي أجريت في 16 نوفمبر الجاري، بحسب النتائج التي أصدرتها الهيئة، ما يعني إعادة انتخابه لمنصب الرئيس من دون الحاجة الى دورة ثانية.
وما زال يتعين أن تصادق المحكمة الدستورية العليا على هذه النتائج وهي أعلى محكمة في البلاد ومسؤولة عن إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل.
وتولى راجولينا (49 عاما) الرئاسة للمرة الأولى عام 2009 بعد تمرد أطاح الرئيس حينذاك مارك رافالومانانا، وظل في المنصب حتى عام 2014 قبل أن يُعاد انتخابه عام 2018.
وقال راجولينا، السبت بعد إعلان فوزه، إن "شعب مدغشقر اختار طريق الاستمرار والطمأنينة والاستقرار"، مؤكداً أنّ الناخبين "صوتوا بحرية".

 

المصدر: وكالات
مدغشقر
إعادة انتخاب
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