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الناتو يعقد اجتماعاً وزارياً حول روسيا والبلقان

شعار حلف شمال الأطلسي
26 نوفمبر 2023 00:43

قالت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن سيحضر اجتماعاً لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا الأسبوع لتسليط الضوء على التزام الحلف تجاه أوكرانيا في أزمتها الحالية.
ويدعم الحلف أوكرانيا بقوة، وتأمل كييف أن تنضم ذات يوم إلى التكتل العسكري. 
ولا ينخرط حلف شمال الأطلسي في الحرب مع روسيا بنفسه، وهو الوضع الذي يقول القادة الغربيون إنهم يريدون تجنبه.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن بلينكن سيؤكد دعم الولايات المتحدة للديمقراطية والاستقرار الإقليمي في غرب البلقان. ويدرس حلف شمال الأطلسي زيادة أعداد القوات في المنطقة بصورة أكثر استدامة لمنع تفاقم التوترات.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري في العاصمة البلجيكية روكسل حيث مقر حلف الناتو.

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المصدر: وكالات
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
البلقان
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