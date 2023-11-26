الصين واليابان وكوريا الجنوبية تتوصل إلى تفاهمات مهمة

اتفق وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، على تفاهمات مهمة في أحدث خطوة لتخفيف التوترات في هذه المنطقة الحيوية.

وتوصل الوزراء إلى اتفاق على إعادة إحياء التعاون بين الجيران الآسيويين وتمهيد الطريق لقمة تجمع قادة الدول الثلاث.

واتفقت بكين وطوكيو وسول على عقد مؤتمرات قمة كل عام، ابتداء من عام 2008، لتعزيز التبادلات الدبلوماسية والاقتصادية، لكن الخطة تعرقلت بسبب بعض الخلافات وجائحة كوفيد-19. وكان آخر اجتماع لقادة البلدان الثلاثة في ​​​​عام 2019.

والتقى وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية في مدينة «بوسان» الكورية الجنوبية في أول اجتماع من نوعه منذ عام 2019، بعدما اتفق مسؤولون من الدول الثلاث في سبتمبر على ترتيب قمة ثلاثية في «أقرب وقت مناسب».

ولم يحدد الوزراء الثلاثة إطاراً زمنياً للقمة الثلاثية للقادة.

وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشو تاي يونج، لقناة «يونهاب» الإخبارية، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد لا يتمكنون من الاجتماع هذا العام، لكن من المرجح أن تعقد قمتهم في المستقبل القريب.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، إن الوزراء اتفقوا، خلال محادثاتهم التي استمرت 100 دقيقة، على تعزيز التعاون في ستة مجالات، بينها الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، وتعزيز المناقشات الملموسة للتحضير للقمة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الوزير بارك جين، الذي كان مهتماً أيضاً بقضايا كوريا الشمالية، أبلغ نظيريه أنه «من المهم إضفاء الطابع المؤسسي بشكل أكبر على التعاون الثلاثي حتى يتطور إلى نظام مستقر ومستدام».

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه يتعين على الدول الثلاث أن تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز التنمية الإقليمية والعالمية «بطريقة وسلوك أكثر تحرراً».

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إن التعاون الثلاثي الأكبر سيسهم في السلام الإقليمي في وقت أصبح فيه الوضع الأمني الدولي «أكثر خطورة وتعقيداً من أي وقت مضى».

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن بارك وكاميكاوا نددا بإطلاق كوريا الشمالية أول قمر صناعي للتجسس الأسبوع الماضي.

وقالت كوريا الجنوبية إن بارك، الذي اجتمع بشكل منفصل مع وانغ، دعاه لزيارة سول، واتفقا على تعزيز الاتصالات الاستراتيجية. وطالب بارك الصين بلعب دور بناء في تشجيع كوريا الشمالية على تجنب مزيد من الاستفزازات، والسير على الطريق نحو نزع السلاح النووي.

وعبرت كاميكاوا، التي التقت مع وانغ أمس السبت، عن أملها في إجراء حوار أمني بين طوكيو وبكين «في المستقبل القريب». وقالت بكين إن وانغ سلط الضوء على حاجة الصين واليابان إلى التأكد من أنهما «لا يشكلان تهديداً» لبعضهما بعضاً وعلى احترام المخاوف المشروعة لكل منهما.