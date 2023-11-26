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مسلحون مجهولون يهاجمون ثكنات عسكرية في سيراليون

الجيش ينتشر في سيراليون بعد مهاجمة ثكنات عسكرية
26 نوفمبر 2023 17:47

أعلنت حكومة سيراليون، اليوم الأحد، فرض حظر للتجول بعد أن نفذ مسلحون مجهولون هجوماً على ثكنات عسكرية وحاولوا اقتحام مستودع للأسلحة في العاصمة فريتاون.
وأشارت الحكومة، في بيان، إلى أن قوات الأمن تسيطر على الموقف.
وقال وزير الإعلام شيرنور باه، في البيان: «في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قام مجهولون بمحاولة اقتحام مستودع للأسلحة تابع للجيش في ثكنات ويلبرفورس. تم صد ذلك».
وأضاف: «إعلان حظر للتجول على مستوى البلاد يسري على الفور. ننصح المواطنين بالبقاء داخل البنايات».
وقال مسؤول كبير، طلب عدم ذكر اسمه، إن السجن المركزي في العاصمة فريتاون مفتوح وتمكن بعض السجناء من الفرار. 
ولم يتضح بعد عدد من فروا من المنشأة، لكن لقطات فيديو انتشرت على وسائل تواصل اجتماعي أظهرت أفراداً يفرون من منطقة السجن، بينما يمكن سماع دوي أعيرة نارية في الخلفية.
وقال الرئيس جوليوس مادا بيو، على منصة «إكس» اليوم الأحد، إن خرقاً أمنياً وقع وهاجم مجهولون مستودع الأسلحة التابع للجيش وأضاف: «بينما يقوم فريق مؤلف من قواتنا الأمنية بملاحقة باقي المارقين، فرض حظر تجول على كل البلاد، ونحث السكان على البقاء داخل البنايات».
ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في بيان اليوم الأحد، بمحاولة أفراد «الحصول على أسلحة والإخلال بالنظام الدستوري» في سيراليون.

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المصدر: وكالات
سيراليون
مسلحون مجهولون
حظر تجول
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