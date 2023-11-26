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روسيا تضع مسؤولاً كبيراً في منصات «ميتا» على قائمة المطلوبين

شعار «ميتا»
26 نوفمبر 2023 18:19

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم الأحد، أن روسيا أدرجت أندي ستون المتحدث باسم منصات «ميتا» على قائمة المطلوبين.
وقالت الوكالة إن وزارة الداخلية الروسية فتحت تحقيقاً جنائياً بحق ستون، مع عدم إفصاح الوزارة عن أي تفاصيل بشأن التحقيق أو الاتهامات.
وكانت روسيا قد حظرت منصتي فيسبوك وإنستجرام، أبرز منصات «ميتا»، بعد وقت قصير من بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير من العام الماضي.
وفي مارس 2022، قالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت تحقيقاً جنائياً بشأن «الأفعال غير القانونية لموظفي ميتا»، وأشارت إلى ستون قائلة إنه «رفع حظراً عن دعوات بالعنف ضد الجيش الروسي على منصاتها». وبالتالي، كان يحرض على نشاط متطرف.

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المصدر: وكالات
روسيا
ميتا
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