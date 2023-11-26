أوكرانيا تعلن إسقاط طائرات مسيرة هجومية

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها دمرت ثماني طائرات مسيرة هجومية من أصل تسع أطلقتها روسيا خلال الليل.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو عن المكان الذي أصابته الطائرة التي لم يتم إسقاطها.

جاء الهجوم، الذي قالت القوات الجوية إنه تم شنه من الجنوب الشرقي، بعد يوم مما قال مسؤولون أوكرانيون إنه أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة منذ بداية الأزمة.

من جهة أخرى، قال فولوديمير فيتيو المتحدث باسم الجيش الأوكراني، للتلفزيون الأوكراني اليوم الأحد، إن القتال يدور الآن حول قرية "سينكيفكا"، على بعد بضعة كيلومترات فقط شمال شرق مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف.

وإلى الجنوب، في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، يقف الجيش الأوكراني أيضاً في موقف دفاعي، حيث إن الوضع حول بلدة "أفدييفكا" صعب بشكل خاص.