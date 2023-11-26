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روسيا: إسقاط مسيّرات أوكرانية فوق 4 مناطق

روسيا: إسقاط مسيّرات أوكرانية فوق 4 مناطق
27 نوفمبر 2023 01:45

موسكو (الاتحاد) 

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أكدت روسيا، أمس، إسقاط مسيّرات أوكرانية فوق أربع مناطق روسية بينها موسكو، واعتراض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف متجهين نحو أراضيها.
وأفادت السلطات الروسية بأنّ الهجمات بالمسيّرات استهدفت مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا ومناطق قريبة من موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن «الدفاع الجوي دمّر أربع طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مناطق بريانسك وسمولينسك وتولا». وأعلنت روسيا في وقت سابق، أمس، إسقاط مسيّرات فوق منطقة موسكو، كذلك أكدت في بيان أن «الدفاع الجوي الروسي رصد ودمّر صاروخين أوكرانيين في الأجواء فوق المياه في منطقة بحر آزوف».
وتزامناً أفادت أوكرانيا، أمس، بأنّ دفاعاتها الجوية أسقطت ثمان من أصل تسع مسيّرات فوق أراضي البلاد. وكانت كييف قالت، أمس الأول، إن موسكو أطلقت 75 مسيّرة على أوكرانيا، وُجِّه معظمها نحو العاصمة، أسقطت القوات الأوكرانية 71 منها.
مع اقتراب الشتاء، تستعد كييف لحملة قصف روسية مكثفة جديدة، وتتخوف من وضع مماثل لذلك الذي ساد في شتاء 2022 حين حرم ملايين الأشخاص من التيار الكهربائي في أوج موسم الصقيع.
وتأتي هذه الهجمات على روسيا، أمس، بينما تحيي أوكرانيا أيضاً ذكرى مرور عقد على انطلاق ثورة «ميدان» المؤيدة للاتحاد الأوروبي. وتعتبر روسيا أن ثورة «ميدان» غير شرعية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، «في كييف منذ عشر سنوات، تمت الإطاحة بالسلطات الشرعية».

روسيا
أوكرانيا
موسكو
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