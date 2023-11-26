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نجاة مسؤول عسكري صومالي من محاولة اغتيال في مقديشو

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
27 نوفمبر 2023 01:46

مقديشو (الاتحاد) 

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نجا مسؤول عسكري رفيع في الجيش الصومالي من عملية اغتيال بعبوة ناسفة في مديرية «هدن» بالعاصمة مقديشو. وذكرت الشرطة الصومالية أن العبوة انفجرت بعد فجر أمس، بجدار منزل تابع لمسؤول عسكري صومالي، وأنها لم تتسبب في وقوع إصابات. ولم تعلن جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار الذي يحمل بصمات حركة «الشباب» الإرهابية الموالية لتنظيم «القاعدة».
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة صومالية حكماً بالسجن العسكري لمدة 10 سنوات على قيادي بحركة «الشباب» الإرهابية. 
ووفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أمس، فإن «القيادي المحكوم انضم إلى الإرهابيين في عام 2013، حيث كان يتقلد منصب الشؤون المالية في محافظات مدغ وغلغدود ويعمل في مدن حررطيري، وجولي عاد، وبعادوين». 
وأشارت إلى أنه تم اعتقاله في منطقة «براك عيسى» بمحافظة «مدغ» في السابع من يوليو الماضي.

الصومال
الجيش الصومالي
مقديشو
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