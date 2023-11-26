الإفراج عن رهينة ألماني خطف في مالي قبل عام

أُفرج عن كاهن كاثوليكي ألماني كان قد فُقد أثره في نوفمبر 2022 في مالي واعتُبر في عداد المخطوفين، وفق ما أعلن اليوم الأحد مسؤولان في الأبرشية والحكومة.

وقال مسؤول في الأبرشية، طالبا عدم كشف هويته: إن «الكاهن هانز-جواشيم لوهر، الذي خطف في العشرين من نوفمبر 2022، أُفرج عنه اليوم الأحد. هو عائد بالطائرة إلى بلاده».

كذلك، أكد مسؤول حكومي المعلومات طالبا بدوره عدم كشف هويته.

ولم تتوافر أي توضيحات بشأن الوضع الصحي للكاهن أو ظروف الاحتجاز والإفراج.

وفُقد أثر الكاهن هانز-جواشيم لوهر قبيل قداس كان يفترض أن يحييه في أحد أحياء العاصمة المالية باماكو. مذّاك، اعتُبر أنه ضحية عملية خطف، علما بأن هذه العمليات شائعة في مالي إنما ليس في العاصمة.

ولم يعلم بأي تبنّ لعملية الخطف من قبل أي جهة.

الكاهن الألماني وكنيته «ها-جو» عضو في جمعية المرسلين في أفريقيا، وكان يقيم في مالي منذ ثلاثين عاما ويدرّس في معهد التنشئة الإسلامية-المسيحية في العاصمة المالية.

ويستقبل المعهد طلابا وافدين من أفريقيا.

وكان الكاهن أيضا الأمين الوطني للجنة الحوار بين الأديان.

وهو ثاني ألماني يتم الإفراج عنه في أقل من عام في منطقة الساحل بعد الإفراج في ديسمبر 2022 عن الناشط الإنساني يورغ لانغي الذي خطف في 11 أبريل 2018 في غرب النيجر في منطقة تقع عند الحدود مع مالي وينشط فيها إرهابيون.