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مصدر برلماني لـ«الاتحاد»: «النواب الليبي» يدرس مخاطبة الأمم المتحدة رفضاً لخطة باتيلي لإنهاء الأزمة

جانب من لقاء المنفي مع أعيان قبيلة الزنتان (من المصدر)
27 نوفمبر 2023 01:46

حسن الورفلي (بنغازي)

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يدرس مجلس النواب الليبي إرسال خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك للمطالبة بتغيير رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي لعدم وجود رؤية لديه لحل الأزمة السياسية، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي في تصريحات لـ«الاتحاد». أوضح المصدر البرلماني أن مجلس النواب يتحفظ على الدعوة التي وجهها باتيلي لأطراف سياسية وعسكرية، واصفاً ما تقوم به البعثة الأممية بمحاولة تجاوز للسلطات التشريعية وتنصيب نفسها بديلاً عن البرلمان، مؤكداً أن رئاسة البرلمان لديها تحفظ على تجاهل توجيه الدعوة أيضاً لرئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد.
من جانبه، اعتبر باتيلي، أن أغلب الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا لا ترغب بإجراء الانتخابات بسبب انعدام الثقة بينها.
وقال باتيلي في حوار صحفي: «منذ فشل إجراء الانتخابات، في ديسمبر 2021، كنا نحاول استئناف العملية، لكن المشكلة هي أن معظم القادة المؤسسيين لا يريدون ذلك ببساطة، ما يهمهم هو المكاسب».
وأضاف «رغم الجهود التي يبذلها في الداخل والخارج من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات، التي تبقى أولوية، فإنّ الصراع الليبي معقّد، ويبدو أنّ أغلب الجهات الفاعلة في الساحة السياسية لا تريد تنظيم الانتخابات».
وفي سياق آخر، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، وفداً من أعيان وحكماء قبيلة «الزنتان»، لبحث ملفات المصالحة الوطنية والانتخابات والأوضاع في المنطقة الغربية.

مجلس النواب الليبي
ليبيا
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